ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Керчи

В ведомстве сообщили, что работа по преданию гласности фактов нацистских преступлений будет продолжена.

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Архивное подразделение управления ФСБ России рассекретило документы нацистов, совершавших преступления в Керчи в 1942 году. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Это было сделано в преддверии 80-летия обороны Аджимушкайских каменоломен в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на то, чтобы разоблачить преступления нацистов и увековечить память жертв геноцида мирного населения.

«Работа Федеральной службы безопасности по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена», - сообщает официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Елена Варламова.

Теперь новые копии имеются у государственного архива Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» и общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

Ранее новые рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны опубликовало Министерство обороны РФ. В них находятся свидетельства уничтожения мирного населения в Запорожье нацистскими захватчиками.