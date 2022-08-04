ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Керчи
Архивное подразделение управления ФСБ России рассекретило документы нацистов, совершавших преступления в Керчи в 1942 году. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Это было сделано в преддверии 80-летия обороны Аджимушкайских каменоломен в рамках проекта «Без срока давности». Проект направлен на то, чтобы разоблачить преступления нацистов и увековечить память жертв геноцида мирного населения.
«Работа Федеральной службы безопасности по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена», - сообщает официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Елена Варламова.
Теперь новые копии имеются у государственного архива Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» и общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».
Ранее новые рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны опубликовало Министерство обороны РФ. В них находятся свидетельства уничтожения мирного населения в Запорожье нацистскими захватчиками.