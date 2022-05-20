«Насильно давали детям яд»: как фашисты уничтожали население Запорожья в годы ВОВ

Минобороны России запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

На сайте Минобороны опубликовали новые рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны - об освобождении Запорожья. Материалы подтверждают - за два года оккупации фашисты превратили город в огромный концлагерь. Местное население, независимо от национальности, истребляли с особой жестокостью, не жалели даже детей. Изгнали гитлеровцев в 1943 году. Тогда Запорожская наступательная операция сыграла важнейшую роль.

На столе в хранилище Главного архива Минобороны - объемные папки. Их впервые достали из фондов, где они бережно хранились десятки лет. Это записи о переломном моменте в Запорожской наступательной операции. Впервые с начала великой отечественной войны штурм города начинается ночью. Дерзкое решение командующего - генерала Родиона Малиновского - оправдалось.

«Соединения 8-й гв. армии после десятиминутной артподготовки в 22:10 13.10.43 г. перешли в наступление, сломив сопротивление противника овладели населенными пунктами Веселый, Зеленый, Чумацкая, Грабарова, Краков, Степная, Мокрая и к утру 14.10.43 г. подошли к восточной окраине города Запорожье», - говорится в боевом донесении штаба 8-й гвардейской армии от 14 октября 1943 года.

В помещении прохладно - по архивным нормам, температура должна быть около 17 градусов. Еще одна папка – здесь находится важная деталь операции. Речь идет о наступлении 23-го танкового корпуса.

Корреспондент «Звезды» показал отчетную штабную карту наступления танковых войск Юго–Западного фронта на Запорожье. Частями командовали генерал-лейтенанты Пушкин и Русиянов. Красными стрелками обозначены направления ударов – с юга и востока. Главная задача – прорвать глубоко эшелонированную оборону противника, занять город и выйти на правый берег Днепра.

В фронтовых сводках сухим языком описан ход боевых действий. Но даже так понятно, что танкисты-красноармейцы совершили настоящий подвиг. Первым в город прорвался экипаж лейтенанта Николая Яценко. В бою уничтожил три немецких танка, артиллерийское орудие, семь автомобилей.

Последние выстрелы советские танкисты делали уже в горящей машине - погибая, но не покинув свои посты. Николаю Яценко было присвоено звание Героя Советского союза. На еще одном наградном листе - подвиг героя СССР Меди Бегенова.

«Первым ворвался в траншеи противника, лично в рукопашной схватке уничтожил 7 немецких солдат и одного унтер-офицера, чем обеспечил продвижение своего взвода», - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива МО РФ Виктория Каяева.

На полках Центрального архива Министерства обороны хранятся документы, которые никогда и нигде не публиковались. И хотя с них снят гриф «совершенно секретно», раньше их могли изучать только сотрудники архива. Как, например, материалы, которые раскрывают всю правду о зверствах гитлеровцев на оккупированной территории Запорожья.

На чуть помятых листах – свидетельства военных преступлений фашистов. В документах многое зачеркнуто и закрашено. Но суть ясна и так - фашисты целенаправленно уничтожали мирное население.

«В пригородном совхозе, о котором население говорит еще и сейчас с ужасом, зарыты в ямы тысячи трупов. Приготовленных к расстрелу людей выстраивали в 10 шеренг. Вторая забрасывала землей первых расстрелянных, третья – вторую и т.д.», - приводится выдержка из доклада о проведенной работе политического отдела 12-й армии в освобожденном Запорожье.

Документовед Каяева отмечает, что фашисты не ограничивались только расстрелами. В этом же совхозе они убивали детей. Ребят свозили туда со всего города и насильно давали им яд.

Наступательная операция длилась 4 дня. Уже 14 октября советские войска взяли Запорожье. Материалы об этот тут же появились в советской прессе. В газете «Советский воин» за 15 октября напечатан приказ Иосифа Сталина и и благодарность генералу Малиновскому. С этого дня частям под его командованием присвоено почетное звание – Запорожские.

На сайте российского оборонного ведомство есть отдельный раздел - он посвящен воинским захоронениям на территории Запорожья и Запорожской области. Там лежат те, кто пожертвовал своими жизнями, чтобы Красная Армия получила возможность наступать дальше на Кривой Рог, чтобы быстрее освободить советские города от фашистов, а главное – быстрее спасти мирных людей, которые там находились.