Армия Армия Армия

МО РФ: подразделения трех бригад ВСУ оставили позиции в ДНР из-за больших потерь

12:21 04.08.2022
Согласно заявлению МО РФ, активные наступательные действия войск РФ и Народных милиций ДНР и ЛНР велись в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.
МО РФ: подразделения трех бригад ВСУ оставили позиции в ДНР из-за больших потерь
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
Читайте нас на:

Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины оставили позиции в Донецкой Народной Республике из-за больших потерь. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции. Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:18 В стране и мире
«Я просил ее не выходить»: житель Донецка рассказал, как погибла его жена при обстреле ВСУ
11:56 В стране и мире
Видео
В центре Донецка возобновились обстрелы
11:09 В стране и мире
Видео
Удар по отелю с журналистами: новые кадры последствий обстрела Донецка
10:54 В стране и мире
Видео
Подниматься опасно: корреспондент «Звезды» рассказал об обстреле на прощании с Ольгой Качурой
09:08 В стране и мире
Видео
Обугленные конструкции: утренние кадры сгоревшего склада OZON в Подмосковье
Популярное
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.