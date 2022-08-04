МО РФ: подразделения трех бригад ВСУ оставили позиции в ДНР из-за больших потерь

Согласно заявлению МО РФ, активные наступательные действия войск РФ и Народных милиций ДНР и ЛНР велись в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.

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Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины оставили позиции в Донецкой Народной Республике из-за больших потерь. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции. Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов