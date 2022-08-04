В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Китая рассказал об отмене встречи с главой МИД Японии после заявления G7 по Тайваню

Анастасия Бобылева
11:49 04.08.2022
Причиной стало то, что главы МИД стран «Большой семерки» назвали военные учения вблизи Тайваня «угрожающими» действиями Китая.
МИД Китая рассказал об отмене встречи с главой МИД Японии после заявления G7 по Тайваню
© Фото: Marc Vorwerk, SULUPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

В Пномпене планировалась встреча глав МИД Японии и Китая, однако КНР отменил ее из-за заявлений стран G7 по поводу Тайваня. Об этом рассказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое», - высказалась дипломат на брифинге.

Речь идет о высказываниях дипломатов стран «Большой семерки», когда назвали действия КНР «угрожающими». Представители G7 обвинили Китай в том, что «эскалационная» реакция на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань неоправдана и только усилит напряженность в регионе.

Ранее в рамках учений ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе. Массовые военные учения вблизи Тайваня должны продлиться до 12:00 воскресенья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Видео
В центре Донецка возобновились обстрелы
11:09 В стране и мире
Видео
Удар по отелю с журналистами: новые кадры последствий обстрела Донецка
10:54 В стране и мире
Видео
Подниматься опасно: корреспондент «Звезды» рассказал об обстреле на прощании с Ольгой Качурой
09:08 В стране и мире
Видео
Обугленные конструкции: утренние кадры сгоревшего склада OZON в Подмосковье
05:58 В стране и мире
Видео
МЧС: открытое горение на складе OZON в Истре ликвидировано
Популярное
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.