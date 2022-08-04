МИД Китая рассказал об отмене встречи с главой МИД Японии после заявления G7 по Тайваню

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В Пномпене планировалась встреча глав МИД Японии и Китая, однако КНР отменил ее из-за заявлений стран G7 по поводу Тайваня. Об этом рассказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое», - высказалась дипломат на брифинге.

Речь идет о высказываниях дипломатов стран «Большой семерки», когда назвали действия КНР «угрожающими». Представители G7 обвинили Китай в том, что «эскалационная» реакция на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань неоправдана и только усилит напряженность в регионе.

Ранее в рамках учений ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе. Массовые военные учения вблизи Тайваня должны продлиться до 12:00 воскресенья.