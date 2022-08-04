Путин подписал указ об использовании маткапитала для оплаты образования от ИП
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает семьям использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.
«Внести в часть 1 статьи 11 Федерального закона... "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" изменение, дополнив ее словами "..., а также у индивидуальный предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность"», - говорится в тексте указа.
В 2020 году Путин подписал указ, позволяющий использовать средства маткапитала на первоначальный взнос или погашение ипотеки от организаций, обеспечивающих жильем военных. С марта 2019 года законодательство не позволяло направлять средства материнского капитала на приобретение или строительство жилья по ипотечным договорам с некредитными организациями, неподконтрольными Банку России и другим государственным органам. Получалось, что под запрет попадала и ипотека для военных.