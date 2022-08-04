В стране и мире Путин подписал указ об использовании маткапитала для оплаты образования от ИП Алексей Курильченко Изменения внесены в закон о допмерах поддержки семей, имеющих детей. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает семьям использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Текст указа опубликован на сайте правовой информации. «Внести в часть 1 статьи 11 Федерального закона... "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" изменение, дополнив ее словами "..., а также у индивидуальный предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность"», - говорится в тексте указа. В 2020 году Путин подписал указ, позволяющий использовать средства маткапитала на первоначальный взнос или погашение ипотеки от организаций, обеспечивающих жильем военных. С марта 2019 года законодательство не позволяло направлять средства материнского капитала на приобретение или строительство жилья по ипотечным договорам с некредитными организациями, неподконтрольными Банку России и другим государственным органам. Получалось, что под запрет попадала и ипотека для военных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика