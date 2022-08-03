Ректору РАНХиГС заменили домашний арест подпиской о невыезде

До этого следствие подавало ходатайство о продлении ареста, причины смягчения меры пресечения неизвестны.

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Следствие заменило меру пресечения для ректора РАНХиГС Владимира Мау, который был задержан по уголовному делу о хищении средств в особо крупном размере. Домашний арест ему заменили на подписку о невыезде.

«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», - передает РИА Новости слова неназванного источника.

До этого в Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения для ректора РАНХиГС. Следствие просило продлить ее до 7 ноября 2022 года, однако теперь ходатайство снимут с рассмотрения.

Владимир Мау был отправлен под домашний арест Тверским судом Москвы 30 июня. Срок ареста составил 1 месяц и 8 дней.