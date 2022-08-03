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Ограничения на полеты в аэропортах юга и центральной части России продлили до 11 августа

Анастасия Бобылева
09:03 03.08.2022
Ограничения действуют на полеты в 11 российских аэропортов.
Ограничения на полеты в аэропортах юга и центральной части России продлили до 11 августа
© Фото: Marius Becker,dpa, Globallookpress
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Режим ограничений на совершение полетов в одиннадцать аэропортов России продлили до 11 августа, об этом сообщает Росавиация.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа 2022 г.», - говорится в сообщении.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее Росавиация уже продлевала режим временного ограничения полетов до 5 августа. Пассажирам порекомендовали перемещаться по альтернативным маршрутам. Например, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод.

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