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Режим ограничений на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 5 августа

Виктория Ивашечкина
09:04 28.07.2022
Пассажирам рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод.
Режим ограничений на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 5 августа
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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В Росавиации заявили, что режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России был продлен до 5 августа.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в заявлении.

Так, пассажирам рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод.

Напомним, часть воздушного пространства была закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. 

Ранее Росавиация уже продлевала режим временного ограничения полетов в некоторых аэропортах до 30 июля.

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