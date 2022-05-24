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Лавров рассказал, какие отношения Россия намерена строить с Китаем

Марина Крижановская
00:48 24.05.2022
Также глава МИД России обратил внимание на совместное с Китаем намерение строить «более демократичные международные отношения», не придумывая для них новые правила. Он указал на устав ООН, в котором «все написано».
Лавров рассказал, какие отношения Россия намерена строить с Китаем
© Фото: Минобороны России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Российская Федерация намерена и дальше развивать дружеские отношения со своим ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой.

Поясняя близость партнерства обеих стран, Лавров отметил и соответствующие межгосударственные соглашения, и протяженную границу, и экономические интересы обеих стран.

«У нас есть доктринальные документы, характеризующие наши контакты как стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие. У нас протяженная граница с Китайской Народной Республикой и общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах», - заявил министр Лавров.

Поясняя про российско-китайские экономические связи, Сергей Лавров указал, что их рост будет только увеличиваться из-за действий стран Запада.

«Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это, помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», - отметил министр.

Глава МИД России обратил внимание на совместное с Китаем намерение строить «более демократичные международные отношения», не придумывая для них новые правила. Продолжая свою мысль, он указал на устав ООН, в котором «все написано».

«Когда говорим, что выступаем за более демократичные международные отношения, то не пытаемся какие-то новые правила писать, как это делает Запад, а подчеркиваем, что обеспечить демократию на международном уровне можно, вернувшись к истокам Организации Объединенных Наций. В Уставе ООН все написано. Это суверенное равенство государств. Как только мы обеспечим это на практике, то будет полная демократия не внутри стран, чем Запад занимается, а на международной арене», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства России.

Выступая в рамках проекта гимназии имени Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру», министр Сергей Лавров сделал данные заявления. Текст соответствующего интервью опубликован на сайте МИД России.

Также глава МИД раскрыл, как Россия будет встречать предложения от стран Запада о возобновлении отношений. Так, при поступлении со стороны Запада каких-либо предложений о восстановлении отношений, Россия крепко задумается о необходимости их принятия. Как отметил Лавров, сейчас государство занимается не просто организацией временного импортозамещения, а работает над достижением полной независимости от поставок с Запада.

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