По словам замглавы МИД РФ, западным странам нужно найти виновного.

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Западные политики отрабатывают политический номер, бездоказательно обвиняя Российскую Федерацию в кибератаках. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, страны Запада не приводят никаких доказательств в своих обвинениях России в кибератаках.

«Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного», - цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве заявили о применении США и их союзниками информационных технологий в наступательных целях. Также представитель МИД РФ отметил, что американцы признаются в создании «IT-армии Украины» с целью нанесения ударов по российской инфраструктуре.