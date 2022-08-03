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МИД РФ: США «признаются» в создании «IT-армии Украины»

Марина Крижановская
05:37 03.08.2022
Также делегация России, «основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях».
МИД РФ: США «признаются» в создании «IT-армии Украины»
© Фото: Simon Belcher http imagebroker.com #search Globallookpress
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В МИД России заявили о применении Соединенными Штатами и их союзниками информационных технологий в наступательных целях.

Также отмечено, что американцы якобы признаются в создании «IT-армии Украины» с целью нанесения ударов по российской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру», - рассказал он РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат добавил, что делегация России, «основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях».

Таким образом замминистра прокомментировал состоявшуюся третью сессию рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Накануне в Минобороны России сообщили, что именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные для Киева ракетные атаки по жилым кварталам, повлекшие массовую гибель мирных жителей, а также объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе и других регионах. Официальный представитель ведомства

Игорь Конашенков заявил, что «не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убивший 50 и покалечивший 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном».

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