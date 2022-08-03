Зеленский признался, что ВСУ не могут переломить армию РФ на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Вооруженные силы Украины не могут переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе на Донбассе.

«Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», - заявил украинский президент в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает иностранцам продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины на 10 лет и сразу. Раньше срок контракта ограничивался пятью годами службы.