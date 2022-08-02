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Зеленский разрешил иностранным наемникам заключать контракт на десять лет службы в ВСУ

Анастасия Бобылева
12:21 02.08.2022
Раньше срок контракта не мог превышать пяти лет.
Зеленский разрешил иностранным наемникам заключать контракт на десять лет службы в ВСУ
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранцам разрешается продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины на 10 лет сразу. Текст документа был опубликован на сайте президента.

Уточняется, что изменение связано с текущими событиями и действует только на время особого периода. До этого контракт на прохождение военной службы иностранцами мог быть продлен лишь до пяти лет.

«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», - сообщается в указе.

Иностранным наемникам будет предоставляться ежегодный отпуск, срок которого зависит от выслуги лет. При минимальной выслуге (до 10 лет) он составит 30 календарных дней, а максимальный срок отпуска при выслуге более 20 лет составит 45 дней.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО поддерживает вербовку Украиной иностранных граждан. Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин подчеркнул, что действия Киева в этом отношении нарушают ряд международных соглашений.

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