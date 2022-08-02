Госдеп США объявил о введении санкций против 893 официальных лиц России

Также визовые санкции затронули 31 «иностранного правительственного чиновника», которые поддержали присоединение Крыма к РФ.

© Фото: Минобороны России

Вашингтон принял решение ввести ограничительные меры визового характера в адрес 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации и военнослужащих. Кроме того, санкции коснулись лиц, активно участвующих в деятельности, которая угрожает «суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США, поименный перечень не опубликован. При этом визовые санкции затронули 31 «иностранного правительственного чиновника», которые поддержали присоединение Крыма к территории России, их имена также не называются.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничительные меры в адрес России. В частности, в санкционный список попали 13 физических и свыше 30 юридических лиц.