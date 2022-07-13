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МО РФ организовало телемост участников спецоперации на Украине с Екатеринбургом

05:00 13.07.2022
Кроме этого, в пунктах временного размещения личного состава прошло награждение военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России публикует кадры телемоста из зоны проведения специальной военной операции с Екатеринбургом. Телемост был организован для военнослужащих группировки Центрального военного округа (ЦВО), восстанавливающих боеспособность после боев за освобождение ЛНР.

Впервые за длительное время военные получили возможность пообщаться с родными и близкими по видеосвязи.

Помимо этого, в пунктах временного размещения личного состава прошло награждение военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, а также принявших участие в освобождении Лисичанска, Белогоровки и Волчеяровки.

Орден Мужества, медали Жукова, а также «За боевые отличия» военнослужащим вручил заместитель командира гвардейской танковой дивизии ЦВО гвардии полковник Александр Бугрий.

Ранее в Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения госнаград росгвардейцам, которые отличились в ходе проведения спецоперации на Украине.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили шестерых росгвардейцев.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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