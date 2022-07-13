МО РФ организовало телемост участников спецоперации на Украине с Екатеринбургом
Минобороны России публикует кадры телемоста из зоны проведения специальной военной операции с Екатеринбургом. Телемост был организован для военнослужащих группировки Центрального военного округа (ЦВО), восстанавливающих боеспособность после боев за освобождение ЛНР.
Впервые за длительное время военные получили возможность пообщаться с родными и близкими по видеосвязи.
Помимо этого, в пунктах временного размещения личного состава прошло награждение военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, а также принявших участие в освобождении Лисичанска, Белогоровки и Волчеяровки.
Орден Мужества, медали Жукова, а также «За боевые отличия» военнослужащим вручил заместитель командира гвардейской танковой дивизии ЦВО гвардии полковник Александр Бугрий.
Ранее в Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения госнаград росгвардейцам, которые отличились в ходе проведения спецоперации на Украине.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили шестерых росгвардейцев.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.