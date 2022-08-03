МЧС: судьба двух человек с горящего склада OZON в Подмосковье неизвестна

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Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что судьба двоих пропавших без вести человек в результате масштабного пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья еще не определена.

«Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое», - сказал Чуприян в эфире канала «Россия 24».

Напомним, площадь пожара в нежилом здании возросла до 55 тысяч квадратных метров. Из здания склада эвакуировали тысячу человек. В экстренных службах рассматривают поджог как основную версию причины возникновения пожара. В спасательном ведомстве добавили, что возгорание в скором времени может быть локализовано.