В Истринской больнице рассказали о состоянии пострадавших из-за пожара на складе OZON

По словам медика, пострадавшим в настоящее время оказывается помощь в полном объеме.

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Заместитель главного врача Истринской областной клинической больницы Марат Ахметов рассказал, что в медучреждение поступили двое пострадавших из-за крупного пожара на складе OZON. По его словам, их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

«Все лечебно-диагностические мероприятия проведены, пациенты госпитализируются, им оказывается медицинская помощь в полном объеме», - рассказал Ахметов «Звезде».

Напомним, из здания склада в результате возгорания эвакуировали тысячу человек. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Площадь возгорания достигла 50 тысяч «квадратов». В экстренных службах рассматривают поджог как основную версию причины возникновения пожара.