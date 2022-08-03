Федор Емельяненко рассказал, когда состоится его последний бой

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что проведет последний поединок в своей карьере в январе 2023 года. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

«Мне еще предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, посмотрим. Он пройдет в январе следующего года», - цитирует ТАСС слова Емельяненко.

Федору Емельяненко 45 лет. За свою спортивную карьеру он одержал 40 побед, шесть раз соперник был сильнее. Один бой был признан несостоявшимся.