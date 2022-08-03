«Булгаргаз» заявил о возможном возобновлении поставок российского газа

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«Булгаргаз» попросил «Газпром» изменить условия поставок газа в Болгарию, что позволит возобновить действие контракта. Председатель совета директоров компании Иван Топчийски считает, что есть вероятность возвращения российского газа в Болгарию. Эта тема обсуждается в ходе нового раунда переговоров с «Газпромом». Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на топ-менеджера «Булгаргаза».

«Хотя на данный момент поставок нет, переговоры еще продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Эта тема полностью не закрыта. Речь идет о контракте, который у нас есть до конца года. Гипотетически они могут изменить свои условия. Мы не закрываем страницу до тех пор, пока есть гарантии отсутствия рисков для "Булгаргаза" в случае изменения условий», - цитирует Топчийского телеканал.

Ранее Болгария отказалась от покупок российского газа за рубли по двухэтапной схеме оплаты и просит гарантий поставок газа при осуществлении платежей.