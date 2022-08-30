«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie

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Российская компания «Газпром» проинформировала о приостановке поставок газа французской компании Engie по причине неоплаты июльских поставок в полном объеме.

«В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», - сказано в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Отмечается, что полная приостановка поставок голубого топлива начнется с 1 сентября текущего года до момента получения денег за поставленный газ в полном объеме.

Незадолго до этого глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии, вице-премьер Андрей Спыну в режиме видео-конференц-связи обсудили оплату газа. Миллер и Спыну, в частности, затронули тему реализации протокола от 29 октября прошлого года по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.