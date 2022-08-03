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Не «за», но «с Путиным»: Лиз Трасс оговорилась во время выступления

Марина Крижановская
01:09 03.08.2022
Трасс добавила, что приводит в действие жесткий антироссийский санкционный режим.
Не «за», но «с Путиным»: Лиз Трасс оговорилась во время выступления
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что будет бороться за президента России - за Владимира Путина. Но тут же поправила себя, сказав, что не за него, а с ним.

Свою речь Трасс произнесла в ходе предвыборного выступления. Она добавила, что приводит в действие жесткий антироссийский санкционный режим.

«Я также продолжу бороться за Владимира... с Владимиром Путиным. Сейчас я ввожу в действие самый жесткий санкционный режим в отношении России», - цитирует Трасс РИА Новости.

Ранее слова о российском президенте повергли в обморок британскую телеведущую во время дебатов кандидатов на пост премьер-министра - Лиз Трасс и Риши Сунак. Так, телеведущая Кейт Макканн упала в обморок во время речи Трасс о Владимире Путине.

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