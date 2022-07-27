Ведущая упала в обморок на дебатах кандидатов в премьеры Британии после слов о Путине

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Телеведущая Кейт Макканн упала в обморок во время предвыборных дебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании бывшего министра финансов Риши Сунака и главы МИД Лиз Трасс. Инцидент произошел во время речи последней о российском президенте Владимире Путине.

Сначала телеканал TalkTV, транслировавший дебаты, сообщил, что вещание прервалось из-за «медицинского вопроса». Лишь позже его представители заявили об обмороке ведущей, рассказав, что сейчас Кейт Макканн в порядке.

«Кейт Макканн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что на пост премьер-министра страны претендуют только Риши Сунак и Лиз Трасс. В последнем голосовании Сунак получил 137 голосов, а Трасс - 113. В финальном раунде будут голосовать все 200 тысяч членов Консервативной партии, окончательный результат станет известен 5 сентября.