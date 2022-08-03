В МО РФ заявили о 27 прошедших операциях по обмену с Киевом пленными и телами погибших

Как уточнил замминистра обороны Александр Фомин, диалог с Киевом по обмену удалось организовать при участии Красного Креста.

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В Минобороны России заявили о 27 прошедших операциях по обмену с Украиной пленными и телами погибших. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«При участии Международного комитета Красного Креста также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведены 27 таких операций», - заметил Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Замминистра заметил, что согласно статье 112 Женевской конвенции в МО РФ сформировали постоянную медкомиссию для освидетельствования больных и раненых пленных.

В соответствии с Женевской конвенцией осуществляются освидетельствования больных и раненых, а также их репатриация. Фомин отметил, что на данный момент по решениям комиссии Украине передали 18 человек.

Также Фомин заявил, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать собственных военнослужащих, желающих сдаться в плен.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов