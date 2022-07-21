Великобритания вводит запрет на импорт золота, нефти и угля из России

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Власти Великобритании ввели ограничительные меры на ввоз российского золота, нефти, угля, а также угольной продукции. Так, запрет на импорт золота из России вступит в силу 21 июля, на ввоз угля - 10 августа, на импорт нефти - 31 декабря текущего года.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем, этих продуктов», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме того, в числе санкционных мер - предоставление соответствующей технической поддержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Ранее, 9 мая, Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России и Белоруссии. Отмечалось, что пошлины на импорт охватят товары стоимостью свыше 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий.