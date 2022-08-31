Донецк и Горловку обстреляли снарядами «натовского» калибра

Всего было выпущено 10 снарядов.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и прекращения огня (СЦКК).

Всего выпустили около десяти снарядов «натовского» калибра: шесть по Горловке и четыре по Донецку.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02.00 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.28 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в результате обстрела Донецка был поврежден жилой дом. Рядом с домом обнаружили осколки снаряда. Предположительно, это были снаряды калибра 155-мм.