В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вокруг осколки «натовского» снаряда: кадры последствий обстрела ВСУ по Донецку

Алексей Курильченко
Андрей Лазарев
14:30 29.08.2022
На месте обстрела были обнаружены осколки снаряда калибра НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В результате обстрела Донецка с позиций Вооруженных сил Украины был поврежден жилой дом - в нем выбиты стекла, а припаркованный рядом автомобиль был поврежден. Об этом с места событий рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.

«Прямое попадание украинского снаряда в жилой трехэтажный дом - в здании не осталось ни одного целого стекла, повсюду осколки. Рядом с подъездом припаркован легковой автомобиль, он тоже сильно поврежден», - рассказал корреспондент.

Рядом с домом были обнаружены и осколки снаряда. Предположительно, обстрел велся с помощью «натовских» боеприпасов 155-мм калибра. Собирать осколки предстоит специалистам СЦКК и следователям.

Ранее украинские военные рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Ленинском районе Донецка. об этом жителей предупредили в штабе территориальной обороны ДНР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:26 В стране и мире
Видео
В Багдаде протестующие начали штурм президентского дворца
14:29 В стране и мире
Видео
Путин: национальную политику РФ всегда пытаются дискредитировать на Западе
13:19 В стране и мире
Видео
Искал работу на Украине: сосед рассказал о соучастнике убийства Дугиной
12:17 Армия
Видео
МО РФ: в районе города Марганец поражены пункт теробороны и лагеря нацбатов «Азов»* и «Айдар»**
10:40 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры слежки Вовк за Дугиной на парковке фестиваля «Традиция»
Популярное
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.