Вокруг осколки «натовского» снаряда: кадры последствий обстрела ВСУ по Донецку
В результате обстрела Донецка с позиций Вооруженных сил Украины был поврежден жилой дом - в нем выбиты стекла, а припаркованный рядом автомобиль был поврежден. Об этом с места событий рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.
«Прямое попадание украинского снаряда в жилой трехэтажный дом - в здании не осталось ни одного целого стекла, повсюду осколки. Рядом с подъездом припаркован легковой автомобиль, он тоже сильно поврежден», - рассказал корреспондент.
Рядом с домом были обнаружены и осколки снаряда. Предположительно, обстрел велся с помощью «натовских» боеприпасов 155-мм калибра. Собирать осколки предстоит специалистам СЦКК и следователям.
Ранее украинские военные рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Ленинском районе Донецка. об этом жителей предупредили в штабе территориальной обороны ДНР.