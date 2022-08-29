Вокруг осколки «натовского» снаряда: кадры последствий обстрела ВСУ по Донецку

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В результате обстрела Донецка с позиций Вооруженных сил Украины был поврежден жилой дом - в нем выбиты стекла, а припаркованный рядом автомобиль был поврежден. Об этом с места событий рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.

«Прямое попадание украинского снаряда в жилой трехэтажный дом - в здании не осталось ни одного целого стекла, повсюду осколки. Рядом с подъездом припаркован легковой автомобиль, он тоже сильно поврежден», - рассказал корреспондент.

Рядом с домом были обнаружены и осколки снаряда. Предположительно, обстрел велся с помощью «натовских» боеприпасов 155-мм калибра. Собирать осколки предстоит специалистам СЦКК и следователям.

Ранее украинские военные рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Ленинском районе Донецка. об этом жителей предупредили в штабе территориальной обороны ДНР.