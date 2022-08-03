Huawei закрыла свой интернет-магазин в России

Китайский Huawei отказался от продажи смартфонов и ноутбуков через интернет-магазин в России.

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Китайская компания по производству смартфонов и ноутбуков Huawei прекратила продажи через свой интернет-магазин в России с 1 августа.

Блокировка онлайн покупок затронула сайт официального интернет-магазина Vmall и мобильное приложение Huawei Vmall. При этом компания не отказывается от обязательств по уже оплаченным интернет-заказам и гарантийного обслуживания товаров Huawei, купленных через интернет.

«Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall будут доставлены в обычном режиме... На товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия», - говорится в сообщении на сайте Huawei.

Huawei начала сокращать свои магазины в России в начале июня, ссылаясь на дефицит продукции на складах и низкий спрос на смартфоны.