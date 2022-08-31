Климатический хаос: как Санкт-Петербург справляется в внезапной непогодой

© Фото: Ирина Майская spb_today Вконтакте

Санкт-Петербург накрыл циклон «Орнелла». Разрушенные здания, разбитые автомобили, поваленные деревья. Ворвавшийся из акватории Балтики за несколько часов, циклон погрузил город в настоящий климатический хаос. Порывы ветра достигли 20 м/с, количество осадков приблизилось к половине месячной нормы, а столбики термометров упали до пяти градусов.

Ирина Климович показывает окна своей квартиры - ни одного целым не осталось на этой стороне. Бумага и скотч не лучшая защита от штормового ветра, но лучше такая, чем никакой. Когда стихия разбушевалась, хозяйка дома находилась на кухне возле окна. Говорит, от острых как бритва осколков спас стоящий на подоконнике телевизор и, скорее всего, чудо.

Ирина услышала треск и сигнализацию машины. Однако все, что смогла сделать в данном случае охранная система автомобиля - это оповестить хозяев, что сторожить ей больше нечего. Восстановлению седан скорее всего уже не подлежит. Машина не застрахована, а вопрос о выдаче компенсации в течение двух недель будет рассматриваться в полиции.

Самое главное, говорят местные жители, обошлось без жертв. Но это, по их мнению, скорее счастливая случайность.

Циклон «Орнелла» пришел в северную столицу так решительно, будто вчера еще все вокруг не плавилось от жары. Падающие деревья разбивали окна, перекрывали проезды, ломали заборы и ограждения в разных районах города.

Коммунальные службы всю ночь работали в усиленном режиме. О последствиях стихии сейчас напоминают остатки разбитых стекол и завалы веток.

Пробки на дорогах, давка в метро и резко упавшая температура воздуха недвусмысленно дали понять, что лето попрощалось с Санкт-Петербургом. А синоптики считают, что в последние дни августа здесь может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России летняя жара продержится и в начале сентября. Больше тридцати градусов тепла ожидается в Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Томской, Омской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай.