Лето в сентябре: ряд регионов ждет период жарких дней

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В ряде регионов России летняя погода некоторое время не будет сдаваться осени. Больше 30 градусов жары в первые дни сентября ожидается в Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Томской, Омской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометра поднимутся приблизительно на семь-девять градусов выше нормальных значений.

Подобная аномалия будет вызвана влиянием того же антициклона, который принес жаркие дни в центр страны.

«Он медленно смещается на юго-восток», - уточнил метеоролог в беседе с ТАСС.

Еще жарче в этот период будет на юге, где в среднем будет наблюдаться 30-35 градусов. В Ростовской области, как ожидается, температура поднимется до 36 градусов, а в Астраханской области и вовсе до 39.

В курортных городах будет оставаться очень теплой морская вода: в районе 25-26 градусов в Крыму и 27 - в Сочи, Геленджике и Туапсе. Однако при этом местами на юге ожидаются осадки, включая сильные дожди с грозой в Краснодарском и Ставропольском краях.