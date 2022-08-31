О, дивный хрупкий мир: чего ждут сербы в ситуации с Косово 1 сентября

Жители Белграда уверены: замена всех личных документов косовских сербов и автономеров белградского образца на приштинские означала бы перевод конфликта в горячую фазу, что едва не случилось месяцем ранее.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На главных страницах сербских газет заголовки посвящены косовской проблеме. «Решающая битва за Сербию - или мы победим, или нас не станет»: в Сербии напряженно ждут 1 сентября. С этого дня Приштина начнет выполнение договоренностей.

В Сербии нет единого мнения о ранее достигнутом соглашении. Оно позволит косовским сербам свободно перемещаться через границы Сербии и Косово. При этом и Белград будет вынужден отказаться от своей системы разрешений на въезд и выезд для держателей косовских ID-карт - аналогов внутренних паспортов.

«Косово нужно защищать, как у нас говорят, по-хорошему или по-плохому. Они много творят там такого, что для Сербии плохо. Косово - это сердце Сербии, наша святая земля, колыбель Сербии. Каждый должен отозваться на призыв защищать наше Косово. И я тоже пойду, если надо будет», - сказал житель Белграда Александр.

Другой горожанин - Борис - говорит, что мир - это единственное решение для спасения всего света. В то же время Борис отметил, что «из истории мы знаем, что без агрессии редко что получается».

«Надеюсь на мир. Мы все этого хотим и политика нашего президента такова, что нужно решать проблему мирным путем без употребления силы. Нам всем нужен мир, потому что мир - это самое ценное, что у нас есть», - поделилась мнением жительница сербской столицы Снежана.

Замена всех личных документов косовских сербов и автономеров белградского образца на приштинские означала бы перевод конфликта в горячую фазу, как это едва не случилось месяц назад. Сербская канцелярия по Косово и Метохии все чаще фиксирует нападения на косовских сербов со стороны албанцев. Так, недавно албанцы избили 84-летнюю пожилую косовскую сербку.

«Мои грабители говорили на албанском языке, а я говорила по-сербски. Им это очень сильно не нравилось. Они это сделали, потому что я сербка. Других причин я не вижу», - пожаловалась жительница Косово Божана.

О том, что говорит о таком существенном для каждого серба вопросе президент Александр Вучич, а также о настроениях среди простых граждан и как прошел анти-Европрайд, а также о новых заявлениях властей непризнанной Республики Косово - в материале Катарины Лане.