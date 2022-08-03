«Вспышка, бабах»: пострадавший рассказал, как подорвался на мине «Лепесток» в ДНР

Ранее сообщалось, что на мине «Лепесток» подорвалась маршрутка в Донецке.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пострадавший после подрыва на мине «Лепесток» Юрий Иванов рассказал подробности ЧП. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР снарядами, начиненными противопехотными минами.

«Там проверенная дорожка была, там не было ничего, я там ходил. Эта мина, видно, прилетела туда. Неосторожность - наступил, и все», - сказал мужчина.

Юрий напомнил, что это не первый обстрел, поэтому саперы еще не успели собрать все мины.

«Вспышка, бабах. Полностью сознание потерял. Пытался бежать, а понял, что не на чем. Упал, дополз до калитки, и тут соседи», - рассказал пострадавший.

Соседи вызвали скорую. Врачи оперативно помогли ему, поставили под капельницы. По словам мужчины, никаких военных объектов рядом с тем местом, где он находился в момент подрыва, нет - только частный сектор.

«Сосед передо мной пострадал. Вчера я, а позавчера он. Но не взорвалась, а самоликвидировалась мина. Но ему повезло больше, чем мне», - добавил Юрий.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы мирные граждане не могут распознать ее как взрывоопасный предмет.