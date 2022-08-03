«Вспышка, бабах»: пострадавший рассказал, как подорвался на мине «Лепесток» в ДНР
Пострадавший после подрыва на мине «Лепесток» Юрий Иванов рассказал подробности ЧП. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР снарядами, начиненными противопехотными минами.
«Там проверенная дорожка была, там не было ничего, я там ходил. Эта мина, видно, прилетела туда. Неосторожность - наступил, и все», - сказал мужчина.
Юрий напомнил, что это не первый обстрел, поэтому саперы еще не успели собрать все мины.
«Вспышка, бабах. Полностью сознание потерял. Пытался бежать, а понял, что не на чем. Упал, дополз до калитки, и тут соседи», - рассказал пострадавший.
Соседи вызвали скорую. Врачи оперативно помогли ему, поставили под капельницы. По словам мужчины, никаких военных объектов рядом с тем местом, где он находился в момент подрыва, нет - только частный сектор.
«Сосед передо мной пострадал. Вчера я, а позавчера он. Но не взорвалась, а самоликвидировалась мина. Но ему повезло больше, чем мне», - добавил Юрий.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы мирные граждане не могут распознать ее как взрывоопасный предмет.