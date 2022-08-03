Врач объяснил причины шаткой походки Пелоси

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Liu, Taiwan Presidential, Globallookpress

Полет на Тайвань сказался на здоровье 82-летней Нэнси Пелоси. Журналисты обратили внимание на хромоту спикера палаты представителей США в тайваньском аэропорту Суншань. Эксперт, травматолог-ортопед Николай Гнелица предположил, что Пелоси страдает старческим артрозом суставов, что объясняет ее шаткую «утиную походку».

«У Пелоси трудности, проблемы с ходьбой. Они могут быть опосредованы проблемами с опорно-двигательной системой, возможно, артроз суставов. Все-таки 82 года! Поэтому и шаткая походка. Она не неврологического характера, а опорно-двигательного. Пелоси прихрамывает. Тяжелый перелет мог повлиять на ее заболевание. Отсюда "уточкой" она идет. Потому что у нее болевой синдром. Или обострение. Взрослый человек, должна сидеть дома, а не летать куда-то», - заключил Николай Гнелица.

Напомним, что Нэнси Пелоси проигнорировала протест Пекина, посетила Тайвань с несанкционированным визитом и провела на острове несколько часов.