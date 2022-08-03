Песков заявил о возможном возврате обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19

В Кремле постоянно мониторят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовы вернуться к обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает возвращения обязательной вакцинации от COVID-19. Кремль готов принять повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу для отдельных категорий граждан в случае значительного роста количества заразившихся опасным вирусом в стране.

«Разумеется, ситуация отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент конечно же ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Прим. ред.) и так далее. Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Путин за прошедшие два года», - цитирует Пескова РИА Новости.

Сейчас в России, по данным Роспотребнадзора, преобладают две разновидности штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5, а более опасный штамм «кентавр» фиксируется в единичных случаях. За минувшие сутки в стране выявлено порядка 14 600 новых случаев коронавируса.