Большинство больных COVID-19 в России заразились штаммом «омикрон»

По данным Роспотребнадзора, в России сейчас преобладают две разновидности штаммов коронавируса: «омикрон» BA.4 и BA.5, более опасный штамм «кентавр» фиксируется в единичных случаях.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова обнародовала результаты лабораторных исследований штаммов коронавируса, который выявили у заболевших на территории России в течение последних двух недель. Информация прозвучала на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По данным эпидемиологов, в стране сейчас преобладают штаммы «омикрона» BA.4 и BA.5 - они составили более 82% среди подтвержденных случаев коронавируса. Более опасный и пока еще мало изученный штамм BA.2.75 («кентавр») фиксируется в единичных случаях.

Напомним, что в начале июля Роспотребнадзор заявил, что снятие ограничений на фоне спада заболеваемости COVID-19 не привело к негативным последствиям.