Граждане РФ и Белоруссии смогут сдавать экзамен по английскому TOEFL удаленно

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Некоторые разновидности экзамена на знание английского языка TOEFL и других тестирований американской компании ETS в скором времени станут доступны гражданам России и Белоруссии. С 4 августа станет возможно проходить экзамены в удаленном формате.

Как уточнили в компании, россияне и белорусы смогут регистрироваться для сдачи TOEFL Essentials, TOEFL iBT Home Edition и домашней версии GRE. Об этом сообщает ТАСС. Однако тестирование в экзаменационных центрах по-прежнему будет закрыто в связи с ситуацией на Украине.

Тем же, кто предпочитает проходить TOEFL или GRE в очном формате рекомендовали сделать это в других странах в случае, если такому решению не препятствуют финансовые или иные трудности.

Ранее стало известно, что пользователи из РФ не могут пройти регистрацию для участия в TOEFL. При заполнении электронной формы после указания гражданства России система выдает сообщение о невозможности обработки запроса.