Россиянам запретили регистрацию на экзамен по английскому TOEFL

© Фото: David Oxberry moodboard Globallookpress

Граждан РФ лишили возможности зарегистрироваться в числе участников экзамена на знание английского языка для иностранцев TOEFL. Причиной подобных действий американской компании ETS, проводящей тестирование, стали антироссийские санкции.

Невозможность участия в экзамене открывается при заполнении регистрационной формы. При указании в электронной форме российского гражданства выдается сообщение о невозможности обработать запрос пользователя «в соответствии с требованием Управления по контролю за иностранными активами Минфина США».

Как сообщает ТАСС, при указании в поле анкеты гражданства другой страны доступ к дальнейшей регистрации открывается без затруднений. В самой ETS комментировать сложившуюся ситуацию к настоящему моменту не стали.