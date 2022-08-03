Грузовой лифт упал в шахту на Дмитровском шоссе

В результате случившегося инцидента пострадали три человека.

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Грузовой лифт упал в шахту в одном из заведений общепита, расположенных на Дмитровском шоссе в Москве.

Падение произошло в помещении ресторана быстрого питания. В результате случившегося инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

По результатам проверки, которую проведет Коптевская межрайонная прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Новосибирске при пожаре в многоэтажном доме обрушились балконы. На шести этажах здания загорелись кондиционеры и балконы.