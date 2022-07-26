В Новосибирске при пожаре в многоэтажном доме обрушились балконы

© Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области, YouTube © Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске произошел мощный пожар в тринадцатиэтажном жилом доме. На шести этажах здания загорелись кондиционеры и балконы.

«Информация о возгорании жилого дома в Железнодорожном районе поступила в МЧС в 06.53 утра по местному времени», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также уточняется, что на момент прибытия пожарных происходило горение на балконах 9, 10, 11 и 12-го этажей. Жильцам дома удалось эвакуироваться по незадымляемым лестничным клеткам в сопровождении спасателей.

«Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров, произошло обрушение конструкций на фасаде здания. По оперативным данным, повреждены балконы на 5, 9, 10, 11, 12 и 13-м этажах», - также сказано в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. Его причины пока неизвестны.