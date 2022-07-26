В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новосибирске при пожаре в многоэтажном доме обрушились балконы

Виктория Ивашечкина
09:56 26.07.2022
Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров.
© Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области, YouTube © Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Читайте нас на:

В Новосибирске произошел мощный пожар в тринадцатиэтажном жилом доме. На шести этажах здания загорелись кондиционеры и балконы.

«Информация о возгорании жилого дома в Железнодорожном районе поступила в МЧС в 06.53 утра по местному времени», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Также уточняется, что на момент прибытия пожарных происходило горение на балконах 9, 10, 11 и 12-го этажей. Жильцам дома удалось эвакуироваться по незадымляемым лестничным клеткам в сопровождении спасателей.

«Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров, произошло обрушение конструкций на фасаде здания. По оперативным данным, повреждены балконы на 5, 9, 10, 11, 12 и 13-м этажах», - также сказано в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. Его причины пока неизвестны.

© ГУ МЧС по Новосибирской области

На днях на Ленинском проспекте Москвы загорелась крыша жилой девятиэтажки. Площадь пожара достигла около 1 000 квадратных метров. Как отметили в МЧС РФ, благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек. Всего из дома было эвакуировано порядка 400 жителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:43 Армия
Видео
«Командир, мы с тобой»: сослуживцы рассказали о Герое РФ Цыдыпове, два часа отбивавшем атаки ВСУ
10:32 В стране и мире
Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского депутата Пронюшкина могут не делегировать в Совфед
10:15 В стране и мире
Видео
Два смерча после сильного ливня образовались над морем в Геленджике
09:56 В стране и мире
Видео
В Новосибирске при пожаре в многоэтажном доме обрушились балконы
09:14 В стране и мире
Видео
Последствия обстрела ВСУ: новые кадры с места пожара на нефтебазе в Донецке
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.