Песков: РФ продолжает выполнять обязательства по выплате за транзит Киеву
По словам представителя Кремля, Киев продолжает принимать деньги, несмотря на обвинения России в агрессии.
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Россия выполняет свои обязательства по выплате Киеву средств за транзит газа по единственной работающей ветке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают и оплата проходит», - заявил Песков.
Также Песков подтвердил информацию о том, что в Москве состоялась очная встреча президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Пресс-секретарь отметил, что Шредер в ходе встречи не изъявлял желания становиться посредником в переговорах России и Украины.