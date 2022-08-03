Песков: РФ продолжает выполнять обязательства по выплате за транзит Киеву

По словам представителя Кремля, Киев продолжает принимать деньги, несмотря на обвинения России в агрессии.

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Россия выполняет свои обязательства по выплате Киеву средств за транзит газа по единственной работающей ветке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают и оплата проходит», - заявил Песков.

Также Песков подтвердил информацию о том, что в Москве состоялась очная встреча президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Пресс-секретарь отметил, что Шредер в ходе встречи не изъявлял желания становиться посредником в переговорах России и Украины.