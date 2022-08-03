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Песков заявил, что Великобритания затягивает с решением вопроса о второй поломанной турбине

Анастасия Бобылева
13:25 03.08.2022
Первая турбина, находившаяся в Канаде на ремонте, уже находится в Германии, однако пока российская сторона не может ее получить.
Песков заявил, что Великобритания затягивает с решением вопроса о второй поломанной турбине
© Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британская «дочка» компании Siemens не спешит решать вопрос со второй турбиной для «Северного потока». Первая поломанная турбина была отправлена из Канады после ремонта и уже получена Германией.

На встрече президента РФ Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером речь зашла об энергетическом кризисе. Немецкий экс-канцлер попросил Путина рассказать свое видение ситуации.

«А еще одна турбина испортилась. Там определенные неполадки, и "Газпром" ждет как раз ремонтников, тех самых ремонтников из британской "дочки", которые не приезжают и не спешат это чинить», - объяснил Песков.

Он также сказал, что России нужна уверенность в том, что турбина не попадает под санкции и что британская сторона не отключит ее дистанционно.

Ранее в Siemens заявили, что вернувшуюся в Германию турбину для «Северного потока» пока невозможно доставить в РФ. Генеральный директор немецкой компании Siemens Energy Кристиан Брух пояснил, что для этого нужно присутствие представителя «Газпрома».

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