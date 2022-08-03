Литва заявила, что может остановить калининградский транзит

По словам литовского министра транспорта, остановка транзита может быть связана с проблемами с оплатой грузов.

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Власти Литвы могут остановить транзит из России в Калининград из-за проблем с оплатой российских грузов. Об этом заявил министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис.

«Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты - это ответственность клиента», - заявил министр в эфире радио LRT.

Он отметил, что правительство не может принудить банки принимать платежи за транзит. Вопросы по расчетам Скуодис адресовал российской стороне.

Ранее литовский банк «Шяуляй» объявил, что с начала осени прекращает любые операции с Москвой. На финансовой организации были завязаны услуги пользования железных дорог российскими операторами. Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что передал в Министерство иностранных дел страны ноту в связи с решением банка.