Обслуживавший транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией

Дипломат Сергей Рябоконь убежден, что такие действия, в сущности, являются очередным ударом по транзиту в российский регион.

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Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что передал в Министерство иностранных дел страны ноту. Текст обращения Москвы к Вильнюсу связан с возможной остановкой платежей транзиту в Калининградскую область.

Российские операторы, пользующиеся услугами железных дорог прибалтийской республики, вносят плату за перевозку товаров. Литва замкнула эти транзакции на Шяуляй-банк. Однако финансовая организация объявила, что с начала осени прекращает любые операции с Москвой.

«Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил этот вопрос, я передал им лично ноту по Шяуляй-банку - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» - сказал Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат убежден, что такие действия, в сущности, являются очередным ударом по транзиту в российский регион.

В минувший вторник, 26 июля, первые 60 вагонов с цементом прибыли с транзитом через Литву в Калининград.