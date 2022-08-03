Броня для состязаний: кадры прибытия белорусской команды «Танкового биатлона» в Алабино
Эшелон с танками и специальной военной техникой белорусской команды «Танкового биатлона» прибыл в подмосковное Алабино.
«Звезда» публикует кадры прибытия - белорусским военнослужащим организовали торжественный прием и помогли разгрузить доставленную ими технику.
Танки Т-72 прошли подготовку на предприятиях белорусского оборонного комплекса. Их разместят в отдельных боксах парка бронетехники Таманской дивизии. Личный состав же расположится в благоустроенных общежитиях.
В ближайшее время состоится жеребьевка и подготовка техники для конкурса. Первый заезд «Танкового биатлона» состоится 13 августа в 10 утра.
В Минобороны России напомнили, что на конкурс заявилось 22 страны - они будут разбиты на два дивизиона.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла 4 231 танк и другие боевые бронированные машины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов