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В Финляндии списали поезда Allegro, курсировавшие между Петербургом и Хельсинки

Марина Крижановская
02:06 31.08.2022
В полугодовом отчете VR Group сообщила, что «начала переговоры, в ходе которых откажется от своих ассоциированных и дочерних компаний, связанных с грузовыми перевозками на востоке».
В Финляндии списали поезда Allegro, курсировавшие между Петербургом и Хельсинки
© Фото: Takimoto Marina Keystone Press Agency Globallookpress
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Финская государственная железнодорожная компания VR Group решила списать все имеющиеся у нее поезда Allegro. Ранее они курсировали между Финляндией и Россией.

Отмечено, что компания списала все имеющееся оборудование и запасные части, связанные с движением Allegro на востоке, на общую сумму 45,4 миллиона евро. «Востоком» компания называет российское направление движения поездов.

Также компания указала на снижение объемов железнодорожных перевозок. Соответствующая информация представлена в полугодовом (январь-июнь 2022 года) отчете организации.

«Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint уменьшились на -26,5% в результате снижения восточного движения и составили 7,1 (9,7) миллионов тонн», - гласит информация на сайте компании.

В то же время компания указывает, что в сравнении с 2021 годом, объемы перевозок в первом полугодии 2022 года на 19,7% ниже и составили 14,9 (18,5) миллионов тонн. В качестве причины указывается снижение движения на восточном направлении.

«VR Group приняла решение прекратить грузовые перевозки на восток до конца года. Пассажирские перевозки Allegro были приостановлены в марте. VR Group начала переговоры, в ходе которых она откажется от своих ассоциированных и дочерних компаний, связанных с грузовыми перевозками на востоке», - приводится информация в отчете финской компании.

В конце марта финская компания сообщала, что возобновляет железнодорожное сообщение с Россией. Было отмечено, что организация получила разъяснения от британской стороны о нераспространении антироссийских санкций на соглашения VR Group. 

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