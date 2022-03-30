Финская железная дорога возобновляет сообщение с Россией

В компании сообщили, что, согласно разъяснениям британских властей и банков, санкции не распространяются на ее операции.

© Фото: VR Group

Финская железнодорожная компания VR Transpoint 30 марта объявила о возобновлении приема поездов из России. Несколькими днями компанией ранее было объявлено о приостановке грузовых перевозок на Востоке «в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД"».

Финская компания сообщает, что получила разъяснения от британской стороны о нераспространении санкций на соглашения VR Group. Компания опубликовала информацию в пресс-релизе, уведомляющую о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией.

«После решения, принятого на прошлой неделе, мы продолжили переговоры с властями и банками Великобритании о наложении санкций на нашу компанию. Согласно разъяснениям британских властей и банков, санкции не распространяются на наши операции. Санкции часто вводятся на людей и, следовательно, на грузоотправителей или владельцев грузов, и мы не будем продолжать их перевозку под санкциями», - гласит информация на сайте организации.

Также приводится информация, что движение поездов «Аллегро» было временно приостановлено с понедельника, 28 марта 2022 года. Данное решение, отмечается, не повлияет на деятельность этого высокоскоростного пассажирского двухсистемного электропоезда.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление страны в НАТО несет риск обострения ситуации в Европе. По его мнению, подача заявки на членство в НАТО несет в себе серьезный риск эскалации в Европе.