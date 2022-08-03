Шольц заявил, что турбина для «Северного потока» готова к эксплуатации

По словам Шольца, нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины.

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Германия готова отправить турбину для «Северного потока», Российская Федерация должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который посетил производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

«Турбина работоспособна. Ничего (со стороны ФРГ. - Прим. ред.) не противодействует ее транспортировке в Россию», - передает ТАСС слова Шольца.

Согласно словам канцлера Германии, все документы со стороны Европейского союза, Великобритании и Канады имеются.

«Нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины. Невыполнение поставок не имеет технических причин», - сказал канцлер.

Ранее немецкий канцлер отверг идею использовать «Северный поток - 2» для поставок газа в Евросоюз. По словам Шольца, у «Северного потока - 1» сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в страны Европы.