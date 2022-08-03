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Шольц отверг идею использовать «Северный поток - 2»

Игнат Далакян
11:41 03.08.2022
По словам Шольца у «Северного потока - 1» есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу.
Шольц отверг идею использовать «Северный поток - 2»
© Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею использовать «Северный поток - 2» для поставок газа в Европейский союз. Такое мнение немецкий канцлер выразил в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур при посещении производственной площадки компании Siemens Energy.

Как передает ТАСС, немецкий канцлер заявил, что уже сейчас есть достаточно мощностей для поставок газа в Европу.

«Есть достаточно мощности у "Северного потока - 1". Недостатка нет», - сказал Шольц.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за скорейший запуск в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» ради снижения финансовой нагрузки на европейцев. По словам экс-канцлера ФРГ, открытие газопровода может проще всего решить проблему нехватки топлива.

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