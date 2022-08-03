Ректор Шанинки Зуев признал свою вину в мошенничестве

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, так называемой Шанинки, Сергей Зуев в ходе заседания Тверского суда полностью признаю свою вину в мошенничестве и возместил ущерб. Также он дал показания на ранее неизвестных фигурантов дела. Суд избрал Зуеву меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В связи с тем, что Зуев Сергей Эдуардович признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», - заявил следователь в ходе заседания.

Напомним, в конце ноября Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС. Причиненный вузу ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.