В Германии заявили, что нельзя недооценивать мощь армии России

Генинспектор ВС Германии подчеркнул, что российские военно-воздушные силы также обладают значительным потенциалом, что представляет угрозу и для НАТО.

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Военную мощь России не стоит недооценивать. Таким мнением поделился генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн. Он также указал на «огромные запасы» вооружений, когда упомянул оснащенность армии РФ.

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил», - приводит Reuters слова Цорна.

При этом генинспектор добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине. Вместе с тем российские военно-воздушные силы также обладают значительным потенциалом.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как танкисты НМ ЛНР громят ВСУ в боях под Северском. После освобождения Соледара и Северска откроется путь на последние для украинской армии большие города освобождаемой Донецкой Народной Республики.