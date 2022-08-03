В РФ выявили максимальное с 6 апреля число заражений COVID-19

Всего за сутки было выявлено 14 638 случаев заражения коронавирусом.

© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В России за сутки было выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - этот показатель стал максимальным с 6 апреля. За сутки было госпитализировано 2 038 человек.

«Выздоровело за сутки 10 266 человек, или на 19,7% больше в сравнении с 2 августа 2022 г. Выявлено 14 638 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал уязвимым категориям граждан надевать маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Кроме того, в ведомстве порекомендовали использовать средства для дезинфекции рук.